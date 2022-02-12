Байден назвал дату вторжения России в Украину [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО, сообщили издание Politico со ссылкой на источники.
Вашингтон сообщил союзникам по НАТО, что "вторжению" могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников газеты выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на "неизбежность" кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные "конкретными и тревожными".
С позицией США не согласились в Лондоне. Неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Великобритании "иная интерпретация данных разведки" о 16 февраля.
Европейские чиновники также дали понять, что у них "другая картина" происходящего. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать". Politico предполагает, что разные точки зрения могут указывать, что разведданные на 16 февраля могут быть еще "сырыми".
Ранее "Подробности" сообщали о том, что не меньше 16 государств за минувшие сутки рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения. Страну начали и покидать и российские дипломаты. Это официально признали в МИД РФ.
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