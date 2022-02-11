В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканала "НАШ". Об этом сообщается сайт президента.

Ограничения предусматривает запрет на вещание.

Согласно указу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее.

Кроме того, другим указом вводятся санкции против российского ООО "Витрина ТВ" (транслятор российских телеканалов).

Ранее мы писали о том, что Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Также мы писали о том, что жена Петра Порошенко, депутат Киевсовета Марина Порошенко отмечала 59-летие. Пятый президент Украины трогательно поздравил жену.

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