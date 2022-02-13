Ескалація на східних кордонах та накопичення Росією військ негативно впливає на українську економіку та фінансову систему. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічна експертка Тетяна Острікова.

Прямий наслідок від цього те, що для України закритий з січня ринок зовнішніх запозичень. Найгірше від цього - державному бюджету. Видатки бюджету в січні профінансовані лише 75%, бо план щодо запозичень з 46 мільярдів виконаний тільки на 11 мільярдів. Влада не може позичати гроші. Але влада швидко зорієнтувалася. Нам допоміг Євросоюз - 600 мільйонів євро. Нам допомагають фінансово інші європейські країни. Я хочу нас трохи заспокоїти: сьогодні у нас золотовалютні резерви - 29 мільярдів. І це дасть місяць-два запас міцності, якщо буде паніка щодо падіння гривні.

Економічна експертка розповіла про мільярдні втрати українського бізнесу, через блокування росіянами акваторій Чорного й Азовського морів через проведення військових навчань і ракетних стрільб.

Якщо буде повна блокада, наші прямі втрати - 5 мільярдів доларів на місяць. Сьогодні росіяни відкрили частину коридору (з Азовського моря - ред.). Але наші кораблі комерційні будуть робити крюк. Це означає додаткове здорожчання імпортних товарів, тому що фрахт уже здорожчав на 20 доларів.

За словами Тетяни Острікової, британський аналітичний центр порахував втрати від військових дій з Росією з 2014-го по 2020-й рік.

Ці втрати - 280 мільярдів доларів неотриманого ВВП. 20 мільярдів щороку - втрати від того експорту, який міг би бути і не відбувся. 10 мільярдів доларів щороку - це ті інвестиції, які мали б сюди надійти і не надійшли. 117 мільярдів доларів - це втрачені активи на окупованих територіях Донбасу і Криму - ті, які були "віджаті". Абсолютно зрозуміло, що цей мультиплікатор відбувається і далі. Тобто від того, що ще агресія не розширилась, але тільки маємо інформаційний фон і заяви в усіх світових медіа - ми вже втрачаємо від цього.

Нагадаємо, що раніше радник президента України з економічних питань Олег Устименко заявив, що влада витратила з початку 2022 року майже $1,5 млрд на стабілізацію курсу гривні.