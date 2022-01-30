Щоб погасити протести підприємців, яких із цього року зобов'язали встановити касові апарати (РРО), влада має піти на певні поступки. Треба повністю прибрати штрафи для ФОпів за невстановлення РРО на цей рік, проводити роз'яснювальну роботу і заохочувальні заходи. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічна експертка Тетяна Острікова.

Найбільшим недоліком у законі про фіскалізацію є те, що він не містить жодної норми, яка б звільняла підприємців від відповідальності, якщо не відбувається видача чеку через збій у системі, програмного забезпечення або на сервері податкової.

На початку цієї тотальної фіскалізації бізнес і податкові органи зіткнулися з великою кількістю неврегульованих питань. Перше - це програмні питання. Ініціатори фіскалізації - касових апаратів, говорили: якщо у вас немає коштів купити стаціонарний термінал, ви можете завантажити програмне забезпечення. І ми вже почули на початку січня, що сервери податкової давали збій. Насправді люди чого бояться - штраф, що ти не виб'єш чек через те, що програмний збій - 100 відсотків вартості товару. Людина без вини буде винуватою. Закон це питання не врегульовує. Так само закон не врегульовує питання, наприклад, коли розрахунки йдеть через Приват24, Ощад24, LiqPay. Це все віддано на відкуп роз'яснень податковим органам. А це означає, враховуючи, що їхні позиції часто змінюються - "відчинене віконце корупції". Люди боятся і говорять: вирішить усі ці питання в законі.

Економічна експертка розповіла, що в усіх країнах, коли проводиться фіскалізація, влада іде на певні заохочення підприємцям.

Наприклад у Болгарії - компенсували частину вартості апарату. У Португалії - проводили лотереї серед тих, хто встановив апарат. Тобто заохочення... Не штрафами карає, як у нас відбувалося - 100 відсотків вартості товару за перше порушення. Тобто якщо я вам продала якісь джинси за тисячу гривень і не видала чек - мене оштрафують на тисячу гривень.

Раніше Тетяна Острікова розповіла, що в уряді розробляють законопроект про непрямі методи контролю, який фактично означає запровадження додаткового податку - на витрати.