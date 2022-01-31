Українська влада витратила з початку 2022 року майже $1,5 млрд на стабілізацію курсу гривні. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив радник президента України з економічних питань Олег Устименко.

Що стосується взагалі економічної ситуації, я сказав би так: динаміка негативна. Ми витратили півтора мільярди доларів з наших золото-валютних резервів з початку року. Я б не драматизував. Принциповим для України є, коли попит на валюту від населення перевищує продаж валюти десь мільярд-півтора доларів. Те що ми бачимо зараз - це від усіх. І населення тут точно не значний гравець. Тому я вважаю, що як такої суттєвої паніки немає... У нас золотовалютні резерви продовжують бути достатньо ваговими. Треба розуміти, що будь-яка країна буде в зоні ризику, якщо резерви менші ніж три місяці покриття імпорту. У нас чотири місяці місяці покриття імпорту - на 30% більше.

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Фундаментальних причин для знецінення національної валюти немає, на неї "тисне" інформаційний простір і чутки про підготовку російського вторгнення в Україну.

Якщо в принципі говорити щодо фундаментальних базових причин, то вони стійкі, вони нормальні. І стосовно курсу: якби не інформаційні атаки, які відбуваються постійно у нас тут в Україні, і за межами країни, ми б бачили зараз зовсім іншу динаміку. Ми дуже чітко це відчули і в ситуації з курсом гривні, і ситуації щодо інвесторів, і щодо багатьох інших економічних питань. Другорядні чинники також існують, від них у першу чергу залежить все, що стосується інфляції. Це все я би говорив у плані так званої "імпортованої" інфляції. Тобто іде збільшення цін особливо по продовольчій групі в світі. І Україна є відкритою ринковою економікою, тому удар, який до нас приходить, приходить в принципі зі світової економіки.

Нагадаємо, що від початку року долар здорожчав майже на гривню.