Застосунку "Дія" 2 роки: Федоров розповів про успіхи держави у смартфоні [ Редактировать ]
Источник: Министерство цифровой трансформации
Мобільному застосунку електронного сервісу державних послуг "Дія" виповнилося два роки. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився успіхами "держави у смартфоні" в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".
Сотні послуг уже запустили, 14 мільйонів українців уже користуються застосунком мобільним, майже 3 мільйони українців вперше отримали інтернет 4G... Торік три тисячі сіл підключили до інтернету...
Ми перші у світі запустили електронні паспорти, це з точку зору розвитку бренду нашої країни в світі дуже добре. Про нас знають не лише через корупцію чи війну з Росією. А знають про нас, що ми розвиваємося як цифрова держава, потрібно інвестувати в Україну, створювати робочі місця. Також ми найшвидше всіх з країн не членів ЄС долучилися до єдиного цифрового ринку і створили ковід-сертифікати, з якими можна подорожувати до Європейського Союзу.
За словами очільника Мінцифри, завдання його відомства у тому, щоб до кінця 2023 року всі державні послуги були доступні онлайн.
У нас є чітка ціль - відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі. Для цього ми створили міністерство... Також ми запустили багато антикорупційних послуг. Трансформація будівельної сфери, коли ми просто прибираємо чиновників з процесу, і мільярди грошей залишаються в бюджеті. Не потрібно платити хабарі для того, щоб почати будувати. Просто сповіщаєш державу про це і починаєш будувати. Послуга "Є-малятко". 9 із 10 народжених дітей в Україні реєструються онлайн через єдину заяву, яку можна на компютері заповнити. Раніше потрібно було 8-12 державних органів відвідати. Тому є чим пишатися в різних напрямках.
Нагадаємо, що в "Дія" тепер можна згенерувати довідку про несудимість, змінити прописку, отримати посвідчення ветерана бойових дій та "поділитися" технічним паспортом на автомобіль.
Раніше "Подробиці" опублікували аналітичний матеріал про нові функції у застосунку "Дія".
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