Новые функции в приложении "Дія": что приготовили украинцам [ Редактировать ]
В "Дія" новые функции
Источник: Подробности
Источник: Подробности
Во вторник, 8 февраля, в Украине прошел саммит "Дія", в ходе которого были представлены новые функции. Они будут доступны для всех пользователей приложения.
Как сообщали "Подробности", глава Минцифры ранее дал разъяснение о взломе приложения "Дія".
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