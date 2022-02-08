Во вторник, 8 февраля, в Украине прошел саммит "Дія", в ходе которого были представлены новые функции. Они будут доступны для всех пользователей приложения.

Как сообщали "Подробности", глава Минцифры ранее дал разъяснение о взломе приложения "Дія".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.