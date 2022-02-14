Стоимость нефти марки Brent превысила $96 за баррель на лондонской бирже ICE. Она торгуется на этом уровне впервые с 1 октября 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,47% и составляет $96,02. Нефть марки WTI стоит $92,95 за баррель (+1,7%).

Росту спроса на "черное золото" способствует подорожание природного газа и опасениями по поводу возможного сокращения экспорта нефти из России в случае, если США и другие страны Запада введут против Москвы жесткие экономические санкции.

Инвесторы полагают также, что страны Евросоюза могут расширить использование нефтепродуктов, если столкнутся с уменьшением поставок природного газа из России в случае нападения на Украину.

Международное энергетическое агентство ожидает, что спрос на нефть в 2022 году вырастет на 3,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 100,6 млн б/с. В итоге стоимость барреля марки Brent, как ожидается, вырастет с $70,6 в среднем по итогам 2021 года до $86 в 2022 году.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что Беларусь прекратит поставки в Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество в случае начала российского вторжения.