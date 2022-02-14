В Украине резко упала заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 1 447, медработников - 252). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2 270 человек;
- летальных исходов - 142;
- выздоровело - 9 338 человек.
18 938 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 5 658 человек;
- вторую дозу – 8 981;
- дополнительную - 95;
- бустерную дозу - 4204 человека.
Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.
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