За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 1 447, медработников - 252). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2 270 человек;

летальных исходов - 142;

выздоровело - 9 338 человек.

18 938 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 5 658 человек;

вторую дозу – 8 981;

дополнительную - 95;

бустерную дозу - 4204 человека.

Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.