За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 24 518 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 4 525 700 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 3 779 057 человек (8288 - за минувшие сутки), а умерли 102 808 заболевших (140 - за минувшие сутки).

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации привиты 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек.

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Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.

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