Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с Россией.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, что эти слова вырваны из контекста.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста", - заявил он.

Вместе с тем, в МИД отметили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс", - добавил Николенко.

По его словам, угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

"При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - отметил Николенко.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ от НАТО, чтобы не было войны с РФ. Это он заявил в эфире ВВС Radio 5. На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынужденной пойти на такой шаг.

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