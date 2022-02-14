Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

В Беларуси заявили, что для Украины нет рисков и угроз с белорусской стороны.

"Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадьевич так же заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", - сказал Резников.

Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", они будут проходят, в частности, вблизи украинских границ.

Также 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.

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