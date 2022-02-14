Зеленский призвал элиты вернуться в Украину в ближайшие сутки [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые покинули страну, вернуться в ближайшие 24 часа. В противном случае глава государства пообещал "сделать серьезные выводы". Такое заявление сделал на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает "Интерфакс".
Я бы сосредоточился на нашем менеджменте, нашей стране, на людях, которые сегодня, некоторые находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов Я думаю, что мы должны дать им сигнал - справедливый. Прежде всего от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну.
В противном случае по словам президента, "нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы". Будут ли приняты какие-то конкретные меры против уехавших, он не уточнил.
Президент Зеленский также назвал "приговором" для олигархов тот факт, что они срочно покинули страну.
И так же я считаю, что большая проблема с этими олигархами, о которых сказали... Я считаю, что они уже вынесли себе приговор. Но считаю, что они должны вернуться на свои предприятия, к десяткам тысяч работающих на них людей и на государство... Лишние уйдут, останутся граждане Украины.
Глава государства подчеркнул, что его семья находится сейчас вместе с ним в Украине.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает от России срочных признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.
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