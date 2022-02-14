Зеленский обратился к нации из-за угрозы российского вторжения (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к нации из-за слухов о начале российского вторжения 16 февраля. Глава государства объявил о том, что подписал указ о Дне единения на Украине 16 февраля.
В этот день на зданиях во всех населенных пунктах должны поднять государственный флаг, а в 10:00 прозвучит гимн Украины. Также президент поручил Кабмину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта на 30%.
Текст обращения президента Украины:
Великий народ великой страны!
Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.
Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.
Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.
У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.
Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!
Напомним, что ранее Зеленский призвал элиты вернуться в Украину в ближайшие сутки.
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