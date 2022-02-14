Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к нации из-за слухов о начале российского вторжения 16 февраля. Глава государства объявил о том, что подписал указ о Дне единения на Украине 16 февраля.

В этот день на зданиях во всех населенных пунктах должны поднять государственный флаг, а в 10:00 прозвучит гимн Украины. Также президент поручил Кабмину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта на 30%.

Текст обращения президента Украины:

Великий народ великой страны! Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда. Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!

Напомним, что ранее Зеленский призвал элиты вернуться в Украину в ближайшие сутки.