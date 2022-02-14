Президент Украины Владимир Зеленский распорядился с 1 марта 2022 года повысить зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины на 30%. Это предусмотрено указом главы государства от 14 февраля "О неотложных мерах по консолидации украинского общества".

Кабинету министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности, обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины.

Этим же документом правительству поручили на основе единой информационной платформы UА обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.

Кабинет министров также должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.

Напомним, что с 1 января на 10% выросли должностные оклады учителей и зарплаты медиков.

Глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал, что правоохранителям (полицейские, спасатели, пограничники, нацгвардейцы, работники миграционной службы) повысят заработную плату на 10% с 1февраля 2022 года.