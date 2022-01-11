Украинским правоохранителям повысят заработную плату на 10% уже с февраля 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Глава МВД сообщил, что в госбюджете на 2022 год на повышение зарплат силовиков предусмотрено дополнительные 2,8 млрд грн. Только на зарплаты полицейским дополнительно выделили 1 млрд. грн.

Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года.

По информации Государственной налоговой службы спецоперация "Акциз" только за два последних месяца 2021 года обеспечила поступление дополнительных 2,3 млрд грн.

Денис Монастырский также объявил, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Напомним, что с 1 января украинским учителям повысили должностные оклады на 10%.