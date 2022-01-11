Монастырский объявил о повышении зарплат правоохранителям уже с февраля [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
Украинским правоохранителям повысят заработную плату на 10% уже с февраля 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.
Глава МВД сообщил, что в госбюджете на 2022 год на повышение зарплат силовиков предусмотрено дополнительные 2,8 млрд грн. Только на зарплаты полицейским дополнительно выделили 1 млрд. грн.
Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года.
По информации Государственной налоговой службы спецоперация "Акциз" только за два последних месяца 2021 года обеспечила поступление дополнительных 2,3 млрд грн.
Денис Монастырский также объявил, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.
Напомним, что с 1 января украинским учителям повысили должностные оклады на 10%.
по теме
В Виннице правоохранители задержали членов банды, которые представлялись банковскими служащими и обокрали десятки граждан из разных регионов на сумму более полумиллиона гривен. Преступную схему создал и организовал 33-летний осужденный
Правительство выделило средства на повышение заработных плат сотрудников Национальной полиции Украины
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 874 машин. Об этом сообщил в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен
Прийнято рішення зробити облік і наявність відповідних протипожежних засобів в реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні.
На трагедію в Косівській лікарні вже відреагували урядовці.