Министр обороны Резников сделал заявление о введении военного положения [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На сегодняшний день нет оснований для введения в Украине военного положения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, военное положение вводится в том случае, если "наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения".
Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима сегодня абсолютно оснований нет. Только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу и пространство ни в коем случае этого делаться не может. Я абсолютно спокойно уверен в том, что мы переживем этот кризис. Он в первую очередь, действительно, носит информационный характер. Но военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо.
Напомним. что накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление.
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І це майже так само, як торік у квітні. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, звітуючи в парламенті. Єдина відмінність, за його словами, це те, що Росія перемістила до рубежів додатково ще 300 танків.