На сегодняшний день нет оснований для введения в Украине военного положения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, военное положение вводится в том случае, если "наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения".

Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима сегодня абсолютно оснований нет. Только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу и пространство ни в коем случае этого делаться не может. Я абсолютно спокойно уверен в том, что мы переживем этот кризис. Он в первую очередь, действительно, носит информационный характер. Но военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо.

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Напомним. что накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление.