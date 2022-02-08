Противовоздушная оборона является одним из слабых мест украинской армии и нуждается в совершенствовании. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Одним из сравнительно слабых мест украинской обороны в случае вторжения противника является противовоздушная оборона. Но, несмотря на это, высадка российских десантников будет невозможной.

Глава Минобороны сообщил, что украинская армия обладает теми же комплексами противовоздушной обороны, что и российские вооруженные силы. В частности, есть легкие комплексы, позволяющие сбивать воздушные цели, поэтому высадка десанта условного противника будет невозможна. Бомбардировку крылатыми ракетами Резников считает нереалистичным сценарием.

В то же время сказать, что мы абсолютно защищены, невозможно. Идеального прикрытия нет, мы над этим работаем.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о состоянии системы противовоздушной обороны (ПВО). Украинские военные защищают небо старой советской техникой, которую периодически ремонтируют, модернизируют и возвращают в строй. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, которым по 40-60 лет: "Бук-М1", С-300 (разных модификаций: ПС, ПТ, В1) и С-125.

Единственный дальнобойный комплекс С-200 был снят с вооружения во времена Януковича осенью 2013 года - как раз перед началом военной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Украинская истребительная авиация представлена эскадрильями советских МиГ-29 и Су-27.

Единственный момент, где Украина не уступает противнику, это системы радиолокационной разведки и отчасти - системы радиоэлектронной борьбы. Тут у нас есть и мировые передовые разработки и высокая технологическая база. Создать собственный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Украина пока что не способна.

На вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему - противоракет (зенитных управляемых ракет) - у нас нет.

Напомним, что ранее Алексей Резников назвал ПВО и береговую оборону Украины "критически недоразвитой".