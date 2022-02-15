В Украине обновили зоны карантина: где cитуация с COVID-19 сложнее всего [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Украине в "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. Пять областей находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщается на сайт Минздрава.
В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ривненская, Хмельницкая области.
В "желтой" зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.
Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.
Как ранее сообщали, за минувшие сутки, 14 февраля, в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884).
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