За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 889 человек;

летальных исходов - 305;

выздоровело - 23 235 человек.

59 170 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 17 244 человека;

вторую - 27 362;

дополнительную - 457;

бустерную дозу - 14 107 человек.

Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.