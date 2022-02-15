За добу зафіксували майже 30 тисяч заражень на Ковід [ Редактировать ]
Майже 30 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 305 пацієнтів померли. Одужали - понад 23 тисячі. Найбільше інфікувань у Києві - майже 5 тисяч за добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Смертність продовжує зростати - 280 летальних випадків за добу. Ушпиталені - чотири тисячі хворих, одужали - 16 з половиною тисяч.
Шпиталізували майже чотири з половиною тисячі хворих. Одужали - 17 тисяч, померли - 240 людей.
Кількість інфікувань у вихідні традиційно зменшилася. Але цифри все одно високі - понад 23 тисячі нових випадків і 115 смертей. Найбільше - в Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях.
Майже 44 тисячі нових випадків захворювання. Померли 174 пацієнти, одужали дев'ять з половиною тисяч. Найбільше інфікувань на Одещині, Львівщині та Житомирщині.
Близько чотирьох тисяч - потрапили в лікарні. Попри зростання кількості хворих, кількість госпіталізацій - не надто висока.