Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram совместное фото со своим сыном Дэвидом Бандой.

Всего у 63-летней Мадонны шестеро детей - двое биологических и четверо приемных из Малави.

Приемный сын звезды профессионально занимается танцами и во время нового выступления стал чирлидером - надел майку и юбку, принятые у чирлидерш, и завязал волосы в удобную прическу. Мадонна написала, что сфотографировалась с 16-летним Дэвидом во время выхода на поклон.

В сентябре, когда Дэвид праздновал день рождения, Мадонна вспоминала, как встретила сына.

Не могу поверить, что ты вырос таким взрослым. Художником. Атлетом. Четким и харизматичным. Кто мог догадаться, когда я встретила тебя в детском доме в Малави, пьющего колу из детской бутылочки, без памперсов, что ты станешь такой стихией.

Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) родилась в городе Бей-Сити (штат Мичиган) в 1958 году. Ее альбомы разошлись общим тиражом более 300 млн экземпляров.

Певица - обладательница огромного количества музыкальных наград, включая семь премий Grammy. Ее имя включено в американский Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, что ранее Мадонна поделилась фото со всеми своими детьми на отдыхе в Альпах.