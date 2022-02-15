Сын Мадонны стал чирлидером [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram совместное фото со своим сыном Дэвидом Бандой.
Всего у 63-летней Мадонны шестеро детей - двое биологических и четверо приемных из Малави.
Приемный сын звезды профессионально занимается танцами и во время нового выступления стал чирлидером - надел майку и юбку, принятые у чирлидерш, и завязал волосы в удобную прическу. Мадонна написала, что сфотографировалась с 16-летним Дэвидом во время выхода на поклон.
В сентябре, когда Дэвид праздновал день рождения, Мадонна вспоминала, как встретила сына.
Не могу поверить, что ты вырос таким взрослым. Художником. Атлетом. Четким и харизматичным. Кто мог догадаться, когда я встретила тебя в детском доме в Малави, пьющего колу из детской бутылочки, без памперсов, что ты станешь такой стихией.
Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) родилась в городе Бей-Сити (штат Мичиган) в 1958 году. Ее альбомы разошлись общим тиражом более 300 млн экземпляров.
Певица - обладательница огромного количества музыкальных наград, включая семь премий Grammy. Ее имя включено в американский Зал славы рок-н-ролла.
Напомним, что ранее Мадонна поделилась фото со всеми своими детьми на отдыхе в Альпах.
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