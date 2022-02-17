Украина, Великобритания и Польша объявили о создании совместного трехстороннего альянса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Таким образом, страны имеют глубокие исторические связи, которые основаны на общей истории противостояния агрессорам, угрожающих свободе в Европе. Каждое государство Европы имеет право выбирать или менять свои меры безопасности, в частности вступать в союзы.

Отмечается, что страны будут усиливать совместную работу для обеспечения стабильности и усиления устойчивости Украины. Польша и Британия будут дальше оказывать поддержку Украине также страны будут работать над продвижением сотрудничества по Крымской платформе.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев защищать свою Родину - это самый крепкий альянс. Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство, это явлеятеся лучше, чем любой блок.

Кроме того, Великобритания перебросила в Украину свыше 100 спецназовцев. Британские спецназовцы прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсиям.

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