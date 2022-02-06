Великобритания отправила в Украину более 100 спецназовцев [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Великобритании
Великобритания перебросила в Украину свыше 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа). Об этом сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники.
Британские спецназовцы прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсиям.
Спецназ Великобритании был переброшен в регион для помощи украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам.
Ранее Соединенное Королевство поставило Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, российское присутствие и уровень готовности создают "дестабилизирующую атмосферу", которая чревата "просчетами, а в худшем случае - конфликтом".
Напомним, что в последнее время на Западе звучат утверждения о подготовке Россией вторжения на украинскую территорию. В Кремле подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
Ранее 6 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC заявил, что ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент".
Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.
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