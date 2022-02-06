Великобритания перебросила в Украину свыше 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа). Об этом сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники.

Британские спецназовцы прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсиям.

Спецназ Великобритании был переброшен в регион для помощи украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам.

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Ранее Соединенное Королевство поставило Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, российское присутствие и уровень готовности создают "дестабилизирующую атмосферу", которая чревата "просчетами, а в худшем случае - конфликтом".

Напомним, что в последнее время на Западе звучат утверждения о подготовке Россией вторжения на украинскую территорию. В Кремле подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее 6 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC заявил, что ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент".

Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.