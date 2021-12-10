Зеленский назвал самый крепкий альянс для Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев защищать свою Родину - это самый крепкий альянс. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.
По его словам, это граждане страны доказали в начале войны на Донбассе.
У нас большая страна. Она показала это в начале войны на Востоке. Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство. Я думаю, что это самый крепкий сегодня Альянс, крепкий, чем любой военный блок.
Ранее Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.
Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.
Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
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