Юрий Бойко: Парламент должен успокоить людей, дать им дать им надежду и стабильность, а не сеять панику [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
Нежелание большинства Верховной Рады принять постановление по Минским соглашениям и другие законы, нужные сегодня стране и ее гражданам, привело к тому, что люди продолжают жить в страхе. Об этом заявил журналистам в парламенте Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Нынешний парламент доказал бессмысленность своего существования. Сначала ушел на каникулы, которые в нынешней напряженной ситуации делать было преступно, а потом вышел из них, но работал по пустой повестке дня, в которой не было ничего из того, что нужно сегодня стране и ее гражданам. Мы предупреждали, что бездействие парламента в вопросе выполнения Минских соглашений может привести к обострению на востоке страны, но проект постановления, предложенный нашей фракцией, даже не внесли в повестку дня. А теперь на Донбассе идут массированные обстрелы, и вина за это в значительной степени ложится на провластное большинство", – заявил народный депутат.
Политик также раскритиковал политическое и военное руководство страны, которое не делает никаких шагов для выполнения даже первых пунктов Минских соглашений.
"Первые пункты – это вопросы безопасности: прекращение огня, разведение войск, отвод вооружений. Если бы ими начали заниматься в январе, сегодняшних обстрелов не было бы. Необходима срочная инициатива украинской власти по выполнению этой программы", – убежден он.
По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", пленарные заседания на следующей неделе имеют смысл только в том случае, если в повестку дня внесут постановление по выполнению Минских соглашений, законопроект о повышении зарплат врачам и учителям, а также проект об отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов, которого требовали ФОПы под зданием Верховной Рады.
"Парламент должен успокоить людей, дать им надежду и стабильность, а не сеять панику. Вместо того, чтобы выделить средства на обещанное врачам повышение зарплат, он повысил зарплаты народным депутатам. Глядя на это, все больше людей поддерживают точку зрения нашей партии, что Верховная Рада в нынешнем составе никому не нужна", – резюмировал Юрий Бойко.
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