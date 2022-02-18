На территорию Украины привезли новую партию противотанковых комплексов Javelin из Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба посольства страны.

В настоящее время Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине для борьбы с врагом.

Эстонские Джавелины только что прибыли в Украину. Посол Каймо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты.

Читайте также, на территорию Украины прибыли 2 самолета, груженные тоннами оружия из Соединенных Штатов Америки. Украинским военным передали боеприпасы и заряды для гранатометов, эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил о том, что с начала февраля Украина направила запросы в другие страны на получение военной помощи и теперь ждет ответа. Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER.

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