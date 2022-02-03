"Украина направила новые запросы на получение военной помощи" - Резников [ Редактировать ]
В четверг, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников заявил о том, что с начала февраля Украина направила запросы в другие страны на получение военной помощи и теперь ждет ответа. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь.
Напомним, что Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине. Между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией.
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