В четверг, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников заявил о том, что с начала февраля Украина направила запросы в другие страны на получение военной помощи и теперь ждет ответа. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь.

Напомним, что Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине. Между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.