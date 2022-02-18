Посольство Великобритании в Украине будет перевезено из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

Такое решение было принято в связи с тем, что существует угроза вторжения в Украину со стороны России. Сейчас сотрудники будут работать в здании посольства во Львове.

Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове.

Читайте также, в Министерстве иностранных дел Канады приняли решение временно отозвать часть второстепенных сотрудников посольства и их семей. В ближайшее время команду дипмиссии усилят сотрудники, обладающие опытом в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других областях.

Кроме того, сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки перевозят для дальнейшей работы в город Львов. Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд идет прямо сейчас, в воскресенье.

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