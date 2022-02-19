СБУ взяла под контроль полеты чартеров над Украиной [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
Государственная авиационная служба Украины после обращения Службы безопасности страны ужесточила правила вылета чартеров за рубеж.
Теперь для получения разрешения на вылет необходимо подать заявку, в которой должны быть указаны:
- цель полета;
- серийный (заводской) номер воздушного судна;
- информация о пассажирах таких рейсов, включающая фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серию, номер документа, удостоверяющего личность.
Рассмотрение запроса может занять неделю.
Напомним, что десятки частных бортов покинули Украину на фоне паники по поводу начала российского вторжения 16 февраля. Также появились сообщения, что международные страховые компании прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высокого риска начала боевых действий.
В ответ на это Министерство инфраструктуры сообщило, что небо над Украиной остается открытым, а власти не принимали решения по закрытию воздушного пространства.
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