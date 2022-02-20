На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 17,5 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 4 720 771 инфицированного COVID-19, при этом выздоровели - 3 938 459 человек, а летальных исходов - 104 518. Известно, что за сутки госпитализированы - 3 172 человека; летальных исходов - 152; выздоровели - 11 963; сделано тестирований - 79 718.

Отмечается, что за 24 часа 29 528 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 326, вторую - 13 041, дополнительную - 93, бустерную - 8068 человек. За весь период кампании по вакцинации были привиты 15 675 594 человека, из них получили первую дозу получили 15 675 592 украинца, две дозы - 15 114 034 человека, дополнительную - 26 432 гражданина, а бустерную - 664 148 человек.

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Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.