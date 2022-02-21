Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Разговор состоялся после беседы Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Были обсуждены дипломатические усилия по сдерживанию России.

Президенты США и Франции обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на наращивание Россией вооруженных сил у границы с Украины.

Отмечается, что пул Белого дома сообщил, что лидеры общались всего 15 минут, при этом в пресс-центре БД не сообщили подробностей переговоров.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров ТКГ.

Кроме того, Украине необходимо быть готовой к любым шагам "с любой границы". С таким заявлением выступил президент Украины Владимира Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.