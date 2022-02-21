Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил сценарий российской агрессии. Он заявил, что уровень угрозы высокий.

По его словам, Украина не уменьшает угрозу, ее уровень высокий, но власти осуществляют прогнозирование всех сценариев, выбирая тактику поведения.

"Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", - рассказал Резников на брифинге.

Министр добавил, что все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сообщил он.

Как сообщил Резников, сегодня подразделения России насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морским и авиационным компонентами - 147 тысяч.

"Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества (военных, - ред.). Те части, которые сейчас в движении, могут вернуть в предыдущие места или перебросить на другой участок", - сообщил он.

Читайте также, оккупанты начали обстреливать украинских военных из населенного пункта Веселая гора. В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.

Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля было 19 нарушений режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.