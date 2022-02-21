Арбитраж в Гааге начинает слушание о компенсации "Нафтогазу" в $10 млрд за активы в Крыму [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушание по определению размера компенсации "Нафтогазу Украины" "за упущенную возможность использовать активы в Крыму". Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Сегодня важный день для "Нафтогаза". Арбитражный трибунал в Гааге наконец-то начинает слушание по определению размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму.
Витренко уточнил, что речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и других объектах, которыми компания не может пользоваться из-за действий России.
Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ в аннексии украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании "Нафтоегаз"... "Нафтогаз" в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 млрд долларов, включая проценты.
Глава "Нафтогаза" ожидает, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года.
Напомним, что ранее Юрий Витренко заявил, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников и отказаться от российского газа.
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