Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников и отказаться от российского газа. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, чтобы наладить поставки сжиженного природного газа (LNG) из Польши, там надо модернизировать систему газопроводов.

Физически судна с LNG (сжиженным газом - ред.) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы. Для того чтобы это практически было возможно, нужно на территории Польши модернизировать систему и решать проблему так называемых "узких мест"... Терминал Свиноуйсьце находится вообще в другой стороне Польши, если посмотреть на карту. Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать.

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Глава "Нафтогаза" отметил важность инвестиций со стороны Польши, которые она пока не делает.

Они (поляки - ред.) хотели, чтобы для этого использовались европейские деньги. Свои деньги для этого они использовать не хотят. А импорт LNG на терминалы в Польше или в Хорватии на остров Крк, или в Турции, например, Греции, Италии, Голландии, Бельгии имеет очень ограниченный смысл. По большому счету, это рыночная спекуляция. Если мы хотим поиграть в финансовые спекуляции, можно покупать газ у американских экспортеров, но вопросы энергобезопасности это не решает.

Как сообщали "Подробности", с 1 января 2022 года Украина сможет импортировать через Венгрию до 8 млн кубометров газа в сутки. Соответствущее соглашение заключили "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ.