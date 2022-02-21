Решение по вопросу признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" будет принято в понедельник, 21 февраля. Об этом заявил президент России Владимир Путин после совещания с членами Совбеза РФ.

Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня.

Хозяин Кремля сделал такое заявление после того, как с речью о необходимости признания самопровозглашенных республик выступили все участники Совбеза. В их числе:

председатель Госдумы Вячеслав Володин;

спикер Совета федерации Валентина Матвиенко;

премьер-министр России Михаил Мишустин;

министр обороны России Сергей Шойгу;

глава МИД Сергей Лавров;

руководитель администрации президента Сергей Иванов;

замглавы администрации президента Дмитрий Козак;

секретарь совета безопасности Николай Патрушев;

глава ФСБ Александр Бортников;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин;

глава МВД Владимир Колокольцев;

полпред в ЦФО Игорь Щеголев;

глава Росгвардии Николай Золотов.

При этом Путин подчеркнул, что Совбез РФ обсуждает вопрос признания независимости "ДНР" и "ЛНР", а не вопрос об их вхождении в состав России.

Напомним, что 15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР". Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.

Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.

Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.