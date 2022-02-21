Российские индексы и рубль обвалились на фоне возможного признания "ЛДНР" [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российский рынок акций 21 февраля завершил основные торги падением на 10,5%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,50%, индекс РТС - на 13,21%, опустившись к уровням ноября 2020 года. Индекс государственных облигаций РФ за день опустился на 1,98%.
Лидеры снижения акций:
- "Роснефть" (-18,33%);
- "Сбербанк" (-16,89%);
- ВТБ -17,3%;
- "Аэрофлот" -15,9%;
- НОВАТЭК (-13,18%);
- "Яндекс" (-10,50%);
- "Газпром" (-10,12%)
Доллар вырос на 2,11 руб., до 79,41 руб., евро - на 2,47 руб., до 90,02 руб.
Снижение акций произошло на фоне обращения главарей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Также бегство из рублевых активов и серьезное ухудшение общерыночных настроений спровоцировало заседание Совбеза России на котором все его участники высказались в пользу признания "республик".
Ранее "Подробности" сообщали о том, что золото стремительно дорожает из-за угрозы российского вторжения.
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