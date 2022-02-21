Российский рынок акций 21 февраля завершил основные торги падением на 10,5%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,50%, индекс РТС - на 13,21%, опустившись к уровням ноября 2020 года. Индекс государственных облигаций РФ за день опустился на 1,98%.

Лидеры снижения акций:

"Роснефть" (-18,33%);

"Сбербанк" (-16,89%);

ВТБ -17,3%;

"Аэрофлот" -15,9%;

НОВАТЭК (-13,18%);

"Яндекс" (-10,50%);

"Газпром" (-10,12%)

Доллар вырос на 2,11 руб., до 79,41 руб., евро - на 2,47 руб., до 90,02 руб.

Снижение акций произошло на фоне обращения главарей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Также бегство из рублевых активов и серьезное ухудшение общерыночных настроений спровоцировало заседание Совбеза России на котором все его участники высказались в пользу признания "республик".

Ранее "Подробности" сообщали о том, что золото стремительно дорожает из-за угрозы российского вторжения.