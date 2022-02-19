Золото стремительно дорожает из-за угрозы российского вторжения [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Золото подорожало до $1902 за тройскую унцию на фоне сообщений о дальнейшем стягивании российских войск на границах с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.
Котировки золота на торгах 18 февраля составили $1904,9 доллара за унцию (31,1 грамма). В последний раз такие цены наблюдались на рынке 11 июня 2021 года, когда максимум достиг $1905.
На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США.
Биржевые аналитики прогнозируют, что в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией. В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар - "укрепиться". И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото.
Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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