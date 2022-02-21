Российский фондовый рынок и рубль падают на фоне обострения на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Котировки акций российских компаний снижаются на торгах на Московской бирже на фоне очередного обострения ситуации на Донбассе.
Индекс МосБиржи по состоянию на 15:15 по Киеву снизился на 7,36% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Индекс РТС потерял 9,34%.
Больше всего подешевели акции "Интер РАО" (-15,7%) и "АЛРОСА" (-8,8%), ценные бумаги Сбербанка, "Яндекса" и "Роснефти" потеряли более 8%.
Курс рубля к доллару и евро на торгах на Московской бирже также снизился. По состоянию на 15:03 американская валюта стоила 78,56 рубля, подорожав с начала торговой сессии на 40 копеек, евро торговался по 89,1 рубля (+1,53 руб.).
Падение российских индексов и курса национальной валюты наблюдается на фоне возобновления боев на Донбассе и массового вывоза жителей непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" в Россию.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что золото стремительно дорожает из-за угрозы российского вторжения.
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