СНБО Украины заявил о планах вернуть Донбасс мирным путем [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Киев намерен вернуть мирным путем неподконтрольные Киеву территории. Об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, что у России не получится "спровоцировать" Украину "на активные действия", а президенты России и США не могут решить судьбу Украины без ее непосредственного участия.
Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Точка. Цель Украины - мирным путем вернуть оккупированные территории.
По словам Данилова, украинское общество будет "готово к любым вызовам".
Если Путин и Байден встретятся и там будет обсуждаться вопрос Украины - поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может. Все потом будет проходить только при нашем участии, потому что мы есть непосредственные участники процесса. Это касается нашей страны и наших граждан.
Ранее такую же позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины, но исключительно политическим путем.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
Власти самопровозглашенных "республик" объявили всеобщую мобилизацию и объявили об эвакуации жителей в Россию. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуированных разместят в Ростовской области.
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