Власть, провалившая восстановление мира в Украине и реинтеграцию Донбасса, должна уйти [ Редактировать ]
Ситуация, которая складывается сейчас вокруг Донбасса, – это страшный итог бездеятельности и безволия власти. На выборах две трети украинских избирателей проголосовали за мир, возвращение Украины в Донбасс и Донбасса в Украину. Но власть, которая имела огромный кредит доверия общества, не справилась с этой задачей государственной важности.
Зе-команда предала своих избирателей – пошла на поводу у "партии войны", которая не хотела видеть Донбасс в составе Украины. Под давлением радикалов растеряла политическую волю для движения к миру, переняла риторику режима Порошенко и уверовала в то, что реинтеграция Донецка и Луганска плохо скажется на ее рейтингах.
За два с половиной года, несмотря на призывы зарубежных партнеров Украины, украинской оппозиции, требования граждан, взятые Украиной международные обязательства, не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений, миру и единству. Наоборот, представители власти раз за разом заявляли об их невыгодности, требовали их пересмотра и попросту отказывались выполнять. В конце концов, продолжатели политики Порошенко, проигнорировали международную договорную базу для возращения Донбасса и привели страну к серьезной эскалации конфликта.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что власть, провалившая задачу восстановления мира и возвращения Донбасса, должна уйти. За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и ее граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны.
Сегодня необходимо срочно остановить эскалацию, предотвратить масштабное вооруженное противостояние, не допустить продолжения боевых действий. Дальше – искать дипломатический путь, который позволил бы восстановить мир, территориальную целостность нашей страны, вернуть Украину в Донбасс и Донбасс в Украину.
Сегодня задача всех ответственных украинских граждан – сохранить страну, а не горстку политиканов при власти, принести мир и процветание на землю Украины.
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