І як щойно стало відомо: Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати... київська влада з ватажками так званих Л/ДНР!

І мовляв, у російських документах ці рубежі прописані в межах... областей! Крім того, Путін звернувся в Раду Федерації із запитом про використання армії за кордоном - і отримав позитивну відповідь. А ще він прямо заявив: Мінських домовленостей тепер, після визнання так званих Л/ДНР, уже не існує.

І тим самим підтвердив вихід Росії з переговорного процесу. Путін також закликав, аби Україна сама відмовилася від вступу до НАТО. Хоча це, нагадаю, прописано в українській Конституції.