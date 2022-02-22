Мінських домовленостей уже не існує - Путін [ Редактировать ]
І як щойно стало відомо: Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати... київська влада з ватажками так званих Л/ДНР!
І мовляв, у російських документах ці рубежі прописані в межах... областей! Крім того, Путін звернувся в Раду Федерації із запитом про використання армії за кордоном - і отримав позитивну відповідь. А ще він прямо заявив: Мінських домовленостей тепер, після визнання так званих Л/ДНР, уже не існує.
І тим самим підтвердив вихід Росії з переговорного процесу. Путін також закликав, аби Україна сама відмовилася від вступу до НАТО. Хоча це, нагадаю, прописано в українській Конституції.
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Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами. А в Росії - Держдума і Рада Федерації ратифікують договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" із псевдореспубліками ДНР/ЛНР. Одноголосно.
Це неприйнятно" і "це порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ.
Щодо Мінських угод - вони відходять на другий план, але Україна офіційно не каже, що вони більше не чинні, чи що від них відмовляться.
Таллінн обіцяє всебічну підтримку Україні. А у Києві тим часом не відкидають можливості розірвання дипломатичних відносин із Москвою. Про це заявив український президент.
Зеленський подякував усім, хто захищає Україну. І додав, що з такими людьми країна готова долати будь-які загрози, а також політичний і воєнний тиск.