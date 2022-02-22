Не визнавати так звані Л/ДНР закликають світ народні депутати . У Верховній Раді ухвалили відповідну заяву. Просять західних партнерів тиснути на Росію якомога сильніше. Що прописали в документі? І чи згуртовані нині нардепи - розповість Яна Танчак. Як реагувати на дії Росії у Верховній Раді консультуються від самого ранку. Голови фракцій збиралися і перед засіданням.

А на самому засіданні зробили перерву майже на три години - узгоджували кожне речення. У заяві чітко прописали: Автономна республіка Крим, місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Нардепи закликають інші держави не визнавати Л/ДНР, пришвидшити надання оборонної допомоги і, головне, жорстко тиснути на Росію.

Юлія Гришина, народний депутат, "Слуга народу":

Ми чекаємо рішення про реальні дієві санкції, нам звичайно потрібна повноцінна підтримка, нам потрібна підтримка далі, щоб вона не зупинялася, військова підтримка, оборонна підтримка.

Слів про глибоке занепокоєння нині замало, кажуть депутати. І просять запровадити фінансові санкцій проти Федерації та її керівництва, заморозити другий Північний Потік, від'єднати Росію від міжнародної міжбанківської системи. І заборонити експорт до країни-агресора високих технологій. А в кулуарах нардепи просять західних партнерів не тікати.

Григорій Немиря, народний депутат, "Батьківщина":

Ситуація доволі неприйнятна коли не тільки держави гаранти, а багато країн-членів ЄС зокрема відкликали своїх моніторів зі спеціальної моніторингової місії. Вивели вчора свою посольства з Києва, переважно перевели їх у Львів або взагалі вивели їх з України повернути їх до Києва, тому що важлива солідарність не на словах, важлива солідарність в діях.

А ось чи розривати дипломатичні відносини з Росією? Тут одностайної думки в народних обранців немає.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Маємо розірвати дипвідносини з РФ. Однозначно теба розривати з Нікарагуа, Венесуела, Сирія, хто там буде наступний - з усіма треба розривати дипвідносини.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

У нас настолько сейчас накалена ситуация внешне и настолько быстро уходят деньги из страны, уезжают люди, что надо думать прежде всего о том, как успокоить страну. А подобными решениями это не сделаешь. Это можно сделать только дипломатическим путем с участием международных посредников, поскольку мы не можем жить в таком напряжении, как страна у нас просто не выдержит экономика.

Однак усі сходяться в одному - шанс на дипломатичне розв'язання є. А отже, його треба використовувати.