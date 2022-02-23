Австралия ввела санкции против России [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Власти Австралии вводят санкции против России из-за решения президента Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает ABC News.
Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью.
Санкции будут введены также в отношении всех предприятий и организаций "ЛНР" и "ДНР", работающих в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникации. Коснутся они и всех предприятий нефтегазодобывающей отрасли республик.
Одновременно с этим Австралия намерена оказать помощь народу Украины, предложив гражданам этой страны "быструю обработку заявлений о выдаче австралийских туристических или семейных виз". Кроме того, австралийские власти пообещали значительную гуманитарную помощь украинцам и тем, кто будет вынужден переехать из-за конфликта.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
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