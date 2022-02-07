Австралия с 21 февраля разрешит въезд иностранным гражданам, вакцинированным от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Он подчеркнул, что санитарные ограничения и пограничные меры, принятые правительствами штатов страны, по-прежнему будут действовать для всех прибывших в Австралию.

Установленные ограничения на въезд и принятые в регионах карантинные меры продолжат действовать, и власти штатов будут изменять их по своему усмотрению.

Австралийские власти закрыли границы в марте 2020 года из-за пандемии, въезд иностранцев на Зеленый континент был полностью запрещен.

В ноябре 2021 года австралийские власти начали поэтапное открытие границ, позволив привитым гражданам страны пересекать ее границы без карантина, а также разрешив въезд некоторым категориям иностранных граждан. До настоящего момента в страну могли въехать только ее граждане, их ближайшие родственники и владельцы четырех категорий австралийских виз.

В Австралии одобрено применение вакцин компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Полный курс вакцинации в Австралии прошли почти 95% населения в возрасте 16 лет.

Напомним, что Австралия рекомендовала гражданам немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.