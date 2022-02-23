Украинский военнослужащий погиб в зоне конфликта на Донбассе, еще один получил ранение и доставлен в госпиталь. Пятеро бойцов получили боевые травмы. Об этом сообщил штаб ООС.

В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевые травмы.

За минувшие сутки, 22 февраля, противник 96 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, 81 раз - с применением тяжелого вооружения. В частности, российско-оккупационные войска:

8 раз обстреляли город Счастье, в том числе из БМ-21 "Град";

10 раз враг стрелял по Новотроицкому, применяя 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы;

9 раз подверглась обстрелу Старогнатовка;

6 раз - поселок Крымское.

С начала суток 23 февраля зафиксировано 15 обстрелов. Под ударом позиции украинских защитников вблизи Мариуполя, трижды обстреляно Новотошковское, в том числе из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Напомним, что президент России Путин после признания "ЛДНР" ввел войска на оккупированный Донбасс.