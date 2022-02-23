Компания Sony выпустила релиз с изображениями и описанием дизайна нового поколения VR-гарнитуры (PlayStation VR2) и контроллера (PlayStation VR2 Sense) для своей игровой приставки PS5. Об этом сообщается в блоге японской компании.

Оба новых устройства имеют округлую форму, что "символизирует обзор на 360°, который доступен игроку в виртуальном мире". Общий дизайн "вдохновлен" внешним видом PlayStation 5.

Мы уделили большое внимание эргономике и провели множество испытаний, чтобы убедиться, что гарнитура удобно сидит на голове любого размера. До этого эргономика PS VR тоже получила немало положительных отзывов за то, как нам удалось распределить вес, а еще за возможность настроить головную дужку. Мы сохранили эту концепцию при разработке гарнитуры PS VR2.

Технические характеристики и особенности нового VR-шлема:

Разрешение 4K HDR, угол обзора 110° и углубленный рендеринг. На OLED-экранах игроков ждет разрешение 2000х2040 пикселей для одного глаза и плавная частота кадров 90–120 Гц.

Встроен 3D-звук. Технология Tempest 3D AudioTech консоли PS5 оживит звуки вокруг игрока и выведет погружение на новый уровень.

Настройка линз, чтобы игроки могли отрегулировать расстояние между ними.

Меньший вес гарнитуры. Вентиляционное отверстие, благодаря которому линзы не запотевают.

Улучшенное отслеживание благодаря встроенной камере.

Новый встроенный моторчик для создания эффекта отдачи.

Для подключения системы достаточно одного кабеля USB Type-C.

Точную дату начала продаж PS VR2 и PS VR2 Sense и цену компания Sony не сообщила. Наборы разработчика для системы уже переданы производителям игр. 5 января компания представила игру "Horizon Call of the Mountain" от студий Guerrilla и Firesprite для PS VR2.

Напомним, что ранее Sony представила два плеера Walkman.