Sony представила два плеера Walkman (видео) [ Редактировать ]
Источник: Sony
Компания Sony представила два новых музыкальных плеера премиум-класса, которые войдут в линейку Walkman - NW-WM1ZM2 и NW-WM1AM2. Об этом сообщает пресс-служба японского производителя.
Корпус NW-WM1ZM2 выполнен из позолоченной бескислородной меди (OFC) чистотой 99,99%, который обеспечивает высочайшее качество звука.
Корпус NW-WM1AM2 имеет раму из алюминиевого сплава, которая обеспечивает повышенную жесткость и устойчивость ко всем помехам.
Благодаря использованию технологии цифрового усилителя S-Master HX, разработанной для Walkman, NW-M1ZM2 и NW-WM1AM2 обеспечивают потрясающе точное воспроизведение звука. Полностью цифровой усилитель создает богатый и насыщенный звук с помощью высококачественного бессвинцового припоя.
NW-WM1ZM2 и NW-WM1AM2 имеют модернизированные точно настроенные конденсаторы FT CAP3 (высокополимерные конденсаторы) и большой твердотельный конденсатор с высоким содержанием полимера, который обеспечивает большую емкость и низкое сопротивление.
Чтобы добиться мощного и плавного звука, Sony выбрала толстый кабель KIMBER KABLE для соединения с основанием усилителя и сбалансированным разъемом для наушников на NW-WM1ZM. Этот компонент помогает передавать высококачественные аудиосигналы.
В NW-WM1AM2 используется кабель OFC с низким сопротивлением, который обеспечивает низкий уровень искажений и превосходное разделение каналов.
В обоих моделях Sony впервые начала использовать припой оплавления, содержащий золото, эффект которого значительно улучшает общую локализацию звука и расширяет звуковое пространство.
Плееры работают на базе операционной системы Android 11 и имеют Wi-Fi, что позволяет слушать музыку со стриминговых сервисов. Для управления плеером служит встроенный 5-дюймовый сенсорный экран.
Обе модели обеспечивают до 40 часов непрерывного воспроизведения аудио высокого разрешения в формате FLAC с частотой 96 кГц.
Обе новинки от Sony появятся в продаже с апреля 2022 года. Модель NW-WM1AM2 будет стоить 1400 евро, а NW-WM1ZM2 - 3700 евро.
Напомним, что ранее Sony представила электромобиль Vision-S 02.
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