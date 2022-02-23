Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" № 5708, легализующий право на приобретение огнестрельного оружия для украинцев.
За законопроект на заседание 23 февраля проголосовали 274 депутаты.
Согласно проекту закона документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.
В то же время ограничения на владение касаются:
- гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
- резьбового оружия калибром более 127 мм, если скорость полета его шара превышает 700 м/с;
- револьверов;
- длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
- накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
- боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
- боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и впечатляющего действия.
Для учета оружия будет создан Единый государственный реестр гражданского оружия – единственная государственная информационно-поисковая система учета оружия, содержащая сведения о правах на оружие, а также об объектах и субъектах этих прав. Держателем реестра оружия будет Министерство юстиции Украины.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, при каком условии будет введено военное положение в Украине.
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