Парламент в это сложное время должен принимать законопроекты, которые помогли бы людям. Сейчас это основная задача Верховной Рады. Такую точку зрения высказал лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко журналистам в кулуарах парламента.

По словам оппозиционного политика, ОП-ЗЖ готова поддержать законопроект об изменениях в бюджет, в котором будет отражено увеличение зарплат пограничникам, военным, Нацгвардии, учителям, а также выделение 200 млн грн на инфраструктуру Луганской области.

"ОП-ЗЖ также поддержит законопроект о снижении налога для операций по трансплантации, это тоже крайне важно для многих людей", - заявил народный депутат.

Юрий Бойко убежден, что граждане сейчас, как никогда, нуждаются в поддержке и уверенности в будущем. Ведь панические настроения в обществе очень негативно влияют на экономику - люди покидают страну, инвесторы уходят из Украины, выводят деньги, не работает бизнес, срываются контракты.

"ОП-ЗЖ убеждена, что выход из нынешнего кризиса – только диалог, дипломатия и международное посредничество. Никакого военного пути. Завершить конфликт, вернуть долгожданный мир в Украину возможно только дипломатическим путем. Только так можно вернуть спокойствие в страну", – резюмировал Юрий Бойко.